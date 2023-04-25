В Челябинской области регоператор ТКО получил предупреждение УФАС из-за навязывания невыгодных договоров

Челябинское УФАС выдало предупреждение регоператору ТКО Кыштымского кластера. Компанию "Спецсервис" заподозрили в навязывании физическим и юридическим лицам невыгодных условий договора, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

"Условия договоров публичной оферты не соответствуют требованиям формы Типового договора относительно способа складирования ТКО и обязанности регионального оператора принимать необходимые меры по своевременной замене поврежденных контейнеров", - говорится в сообщении.

Такие действия могли привести к ущемлению интересов неопределенного круга лиц. От компании потребовали внести изменения в договор, в том числе с теми, с кем он уже заключен. Регоператор должен исполнить предупреждение в течение 30 дней, иначе будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.