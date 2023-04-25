Торфяники горят в Костромской области на площади более 45 гектаров

Торфяники горят в Костромской области на площади более 45 гектаров. Пожарным не удается локализовать возгорание - мешает сильный ветер.

Природный пожар был зафиксирован днем в понедельник в Парфеньевском районе, сообщили в МЧС. Площадь на момент обнаружения составила 5 гектаров. Позднее, по данным ведомства, пожар разросся.

Неподалеку, в 13 км от возгорания расположено село Потрусово - чтобы не допустить огонь к нему, начали прокладывать просеки шириной 10-12 метров.

В областной администрация РИА Новости сообщали, что тушение осложняется не только ветром, но и самой природой пожара – он возник на глубине торфяных залежей.

Ранее сообщалось о крупном пожаре в Забайкальском крае. Огонь с горящих степей и полей перекинулся на село Баляга и расположенный рядом лесокомбинат. По предварительным данным, к природному пожару привел незаконный пал сухой травы.