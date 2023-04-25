25 Апреля 2023
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Общество Астраханская область
Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Парки, скверы, детские площадки будут благоустроены в Астраханской области - голосование в рамках ФКГС продолжается

С 15 апреля по 31 мая астраханцы имеют возможность выбрать общественные территории, которые благоустроят в 2024 году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона, в  голосовании представлено 73 площадки из 55 муниципальных образований. По его итогам 45 парков, скверов, набережных, детских и спортивных площадок благоустроят в Астраханской области.

автомобили(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

благоустройство, общественное пространство, двор(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

На утро 25 апреля проголосовали более 49 тысяч астраханцев.

Напоминаем - отдать голос можно один раз на специальной платформе. Участники должны быть старше 14 лет и иметь учетную запись на портале Госуслуг.

Стоит отметить, что за последние 5 лет в регионе обустроили более 350 общественных площадок.

ФКГС, благоустройство(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Одна из них - бульвар на улице 3-ая Зеленгинская. Его благоустроили на месте пустыря в конце 2021 года. Рядом расположен лицей № 2. Теперь у детей и родителей появилась комфортная зона для отдыха и прогулок.

На территории бульвара обустроили тротуар, сделали освещение и установили арт-объекты, лавочки, урны и площадки для настольного тенниса и шахмат.

 

Теги: фкгс, онлайн-голосование, благоустройство общественных территорий


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