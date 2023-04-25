Прокуратура пресекла незаконную мобилизацию 15 тысяч россиян - ГП

Во время мобилизации в прошлом году прокуроры выявили более 12 тыс. нарушений и не допустили незаконного призыва 15 тыс. человек, заявил первый заместитель генерального прокурора РФ Анатолий Разинкин.

"Нами выявлено свыше 12 тыс. нарушений закона на этом направлении, внесено более 3,5 тыс. актов реагирования, и пресечены необоснованные мероприятия по призыву в отношении 15 тысяч граждан", - рассказал прокурор.

Уже в октябре 2022 года генпрокурор Игорь Краснов заявил об изъянах и проблемах военного учета, которые всплыли в первые же дни мобилизации.

"На призывные пункты вызывались граждане, не подпадающие под обозначенные критерии. В частности, повестки получили студенты очных отделений вузов, узкопрофильные врачи и специалисты, в том числе IT- сферы, мужчины преклонного возраста, инвалиды. В ряде регионов отмечаются случаи незаконной мобилизации на военную службу работников оборонно-промышленного комплекса", - рассказал Краснов.

Он добавил, что "многих неурядиц при частичной мобилизации можно было избежать, если бы состоящие в запасе, как и положено по закону, предоставляли в военные комиссариаты актуальные данные о себе". При этом он не высказал предположений, почему граждане предпочитают не ходить в военкомат и иметь с ним как можно меньше контактов.