25 Апреля 2023
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Общество Свердловская область
Фото:ДИП Свердловской области

Капсулу времени в Екатеринбурге вскроют на день раньше запланированного

Капсулу времени в Екатеринбурге, заложенную в 1973 году, вскроют на день раньше запланированного. Об этом во время заседания гордумы заявил начальник управления культуры местной мэрии Илья Марков.

Изначально, капсулу времени должны были вскрыть 19 августа - в день 300-летнего юбилея уральской столицы. Теперь же мероприятие запланировано на 18 августа - в 15.00. По словам Маркова, 18 ноября - в исторический день рождения Екатеринбурга (Свердловска), будет заложена новая капсула.

"В настоящий момент и до ноябрьского юбилея мы будем готовить тот контент, который войдет в послание следующим поколениям жителей Екатеринбурга. Для этого работают самые разные площадки, в том числе и официальный сайт 300-летия столицы Среднего Урала", - заявил чиновник.

Напомним, что капсула времени была заложена в Свердловске 18 ноября к 250-летнему юбилею города. Внутри хранятся обращение к потомкам, а также записи художественных кинофильмов и песен региона.

Теги: капсула времени, Екатеринбург, 300-летие, юбилей, День города


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