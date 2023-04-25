25 Апреля 2023
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Происшествия Дальневосточный ФО
Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

В Забайкалье эвакуируют жителей горящего села

В Забайкальском крае огонь с горящих степей и полей перекинулся на село Баляга и расположенный рядом лесокомбинат. По предварительным данным, к природному пожару привел незаконный пал сухой травы.

Известно, что лесокомбинат "Рассвет" не работает, но из-за него огонь перекинулся на рядом стоящие постройки.

Губернатор региона Александр Осипов сообщил об эвакуации жителей села.

Огонь уже уничтожил по меньшей мере восемь жилых домов. Распространению пожара способствует сильный ветер. Площадь возгорания уже превышает 800 кв. метров.

МЧС привлекло к тушению пожара два вертолета и два пожарных поезда.

Теги: эвакуация, природный пожар, село


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