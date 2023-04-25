Rostic's хочет вдвое - до 2 тысяч заведений - расширить сеть

Преемник KFC в России – Rostic's – планирует открыть еще 1 тыс. новых заведений, то есть сеть может расшириться до 2 тыс. точек.

Генеральный директор компании "Юнирест", которая управляет бывшими активами американской Yum! Brands, Татьяна Шаманская сообщила РИА Новости, что видит большой потенциал для роста нашей сети, и амбициозной целью является открыть еще 1 тыс. заведений. Как быстро получится сделать это, Шаманская не знает.

Напомним, ранее стало известно, что в Москве сегодня, 25 апреля, откроется первый Rostic's – ресторан сети, которая приходит на место KFC в России. Флагманское заведение "Ростикса" начнет работу на 1-й Тверской-Ямской улице.