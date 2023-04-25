Кабмин поддержал передачу ответственности за бездомных животных регионам

Правительство РФ поддержало законопроект о наделении регионов правом самостоятельно определять порядок обращения с бездомными животными.

Проект был внесен в Госдуму 12 апреля. Он предлагает наделить высшие должностные лица и органы законодательной власти субъектов РФ правом по определению порядка обращения с животными без владельцев с учетом специфики региона и позиции его жителей. Подчеркивается, что это именно право, а не обязанность.

Предложение умерщвлять бесхозных животных Правительство ранее не поддержало.