25 Апреля 2023
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Армия и ВПК Украина
Фото: Накануне.RU

NYT: Украина готовит 12 бригад для наступления в мае

Киев к концу апреля готовит 12 бригад численностью около 4 тысяч солдат в каждой, чтобы начать контрнаступление, пишет газета The New York Times со ссылкой на утекшие в Сеть секретные документы Пентагона.

По данным издания, Украина якобы готовится начать контрнаступление против российских войск уже в мае. Ожидается, что операция, скорее всего, будет развернута на южном направлении, в том числе вдоль береговой линии Азовского моря.

Ранее издание сообщило, что США и НАТО уже передали Киеву достаточно оружия и беприпасов, так что пора начинать контрнаступление. Оно, скорее всего, начнется на южном направлении, в направлении Крыма.

При этом авторы отмечают, что без решительной победы поддержка Украины Западом может ослабнуть, и тогда Киев будет вынужден согласиться на переговоры с Россией с целью прекращения или замораживания военного конфликта.

Теги: украина, наступление, бригады


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