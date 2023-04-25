В закон о воинской обязанности предложили вернуть возможность обжалования призыва

В Госдуму внесен законопроект о возможности обжалования призыва на военную службу. На время обжалования предлагается замораживать решение призывной комиссии.

Автором поправок к закону "О воинской обязанности и военной службе" выступил Сергей Шаргунов (фракция КПРФ).

Он отмечает в пояснительной записке, что в суды чаще всего обращаются с обжалованием решения призывной комиссии по категории годности. Из-за этого в армию попадают люди, которые физически не могут нести военную службу.

Также Шаргунов обращает внимание, что такая норма ранее в законе содержалась, но недавний пакет поправок (про электронные повестки) привел к ее исключению.