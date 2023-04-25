25 Апреля 2023
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Спорт Свердловская область
Фото: Пресс-служба RCC

Организаторы турнира по кулачным боям RCC Hard в Екатеринбурге обещают всех удивить

Стала известна концепция первого турнира по кулачным боям RCC Hard, который совсем скоро пройдет в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе RCC, организаторы обещают, что этот турнир станет совершенно новым продуктом от лиги. Кроме того, и формат проведения шоу будет оригинальным в сравнении с уже знакомыми зрителям решениями, которые можно увидеть на турнирах RCC по боксу и смешанным единоборствам (ММА).

"RCC Hard – лига, созданная командой RCC с нуля, поэтому и шоу будет по-настоящему уникальным. В концепции мы задействуем тематику нейросетей, тем самым подчеркивая новизну и прогрессивный характер данного промоушена", - поделился режиссер мероприятия Федор Муратов.

Концепция турнира RCC HARD(2023)|Фото: Пресс-служба RCC

"Основная идея заключается в том, чтобы представить лигу RCC нейросетью, генерирующей новый промоушен RCC Hard. Помимо этого, с использованием технологий нейросетей будут разработаны как концепция, так и практически все визуальные решения этого проекта", - рассказал креативный продюсер Глеб Бурганов.

Напомним, турнир состоится в Екатеринбурге уже 29 апреля на площадке многотысячного КРК "Уралец". В главном событии вечера топ-боец, один из самых узнаваемых российских кулачников Сергей "Кратос" Калинин встретится с бразильским бойцом ММА Кристиано Фроличем. Со-главным боем станет противостояние Дауда Стхански и Михаила "Барреры" Колобегова. Ведущим будет знаменитый Магомед "Лысый Хищник" Исмаилов.

Концепция турнира RCC HARD(2023)|Фото: Пресс-служба RCC

Теги: RCC Hard, концепция, турнир, шоу, Екатеринбург


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Ранее 21.04.2023 12:46 Мск В Екатеринбурге пройдет первый в истории международный турнир по кулачным боям

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