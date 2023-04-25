25 Апреля 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

В Госдуму внесен законопроект об утилизации отходов за счет производителей

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об ответственности производителей и импортеров за товары и упаковку.
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Оно отмечает, что механизм расширенной ответственности производителей и импортеров товаров был введен в 2015 году, но это не привело к существенному экономическому стимулированию развития отрасли обращения с отходами, повышению объемов их утилизации и снижению объемов их захоронения.

Предлагается установить новые подходы к определению лиц, ответственных за утилизацию отходов от использования товаров. Обеспечивать утилизацию отходов от использования товаров обязаны юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство товаров и упаковок на территории России или осуществляющие ввоз товаров и упаковок из стран, не являющихся членами ЕАЭС. А импортеры товаров несут ответственность и за упаковку, в которой был ввезен товар.

Предусматривается обязанность с 1 января 2025 года обеспечить утилизацию отходов в отношении 55% массы произведенной и ввезенной упаковки, с 1 января 2026 года - 75%, а с 1 января 2027 года - 100%. Обязанность обеспечить утилизацию считается выполненной только в случае утилизации отходов путем их использования для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг, извлечения полезных компонентов для их повторного применения.

Будет создан реестр юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих утилизацию отходов от использования товаров.

По экспертным оценкам, около 50% объема ТКО составляют отходы упаковки. Они будут и дальше увеличиваться в связи с активным развитием электронной коммерции и сервисов доставки.

Теги: утилизация, отходы, законопроект


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