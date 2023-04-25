На Среднем Урале собираются открыть консульство Шри-Ланки

На территории Среднего Урала собираются открыть консульство Шри-Ланки. Об этом заявила посол страны в России профессор Джанита Абейвикрема Лиянаге, передает ТАСС.

"Правительство Шри-Ланки приняло решение об открытии консульства в Свердловской области", - заявила посол во время встречи с коллегами на Евразийском экономическом форуме молодежи в Екатеринбурге.

Напомним, что из Екатеринбурга в Шри-Ланку хотят запустить прямой авиарейс. Какая авиакомпания планирует выполнять рейсы, пока не уточняется.