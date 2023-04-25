25 Апреля 2023
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Общество Челябинская область
Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

В Челябинской области учредят новые награды

Губернатор Челябинской области предложил учредить новые региональные награды. Соответствующий законопроект внесен в областной парламент, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

У награды "За заслуги перед Челябинской областью" появится медаль, а также три степени. Она будет присуждаться за деятельность по обеспечению благополучия и роста благосостояния населения Челябинской области, развитию экономики, производства, науки, техники, культуры, искусства, воспитания и образования, охране здоровья и окружающей среды, обеспечению экологической и общественной безопасности, законности, правопорядка, благотворительную и иную деятельность, способствующую процветанию Челябинской области.

Появится медаль "За вклад в развитие Челябинской области", а также знаки отличия "За благое дело", "За безупречную службу", "За смелость и отвагу" и "Почетный наставник".

Теги: награды, Алексей Текслер,


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