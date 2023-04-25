25 Апреля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Медицинский туризм станет одной из составляющих медкластера в Академическом районе

При поддержке АО СЗ "РСГ-Академическое" опубликована монография "Экосистема медицинского туризма: контекст и управленческие практики".

В издании на основе сопоставления собственных исследовательских результатов с имеющимися данными, в том числе опытом организации медицинского туризма на базе Московского международного кластера, Тюменского медицинского кластера, медицинского инновационного кластера "Академический" в Екатеринбурге, предложено авторское видение укрупненных групп участников экосистемы (инициатор, потребители, партнеры), ее контура и императивов формирования, а также возможных эффектов.

"Медицинский туризм - это одно из направлений деятельности будущего медкластера, включающее привлечение иностранных студентов для обучения в строящемся медицинском университете в районе Академический, и больных для получения медицинской помощи из стран ближнего зарубежья, СНГ и Юго-Восточной Азии. В монографии раскрыты основные методические подходы как формируется комплекс услуг для медицинского туриста", - отметил один из авторов, член межведомственной рабочей группы Министерства здравоохранения РФ по развитию въездного медицинского туризма в РФ, профессор Владимир Климин.

Среди иностранных пациентов наиболее востребованной помощью в российских медицинских учреждениях является стационарное и амбулаторное лечение.

В работе акцентировано внимание на стратегическую ориентацию государственной политики РФ по развитию индивидуальных подходов к пациенту - концепции предиктивной, превентивной и персонализированной медицины, соответствующей концепту "4P-Медицины".

Книга "Экосистема медицинского туризма"(2023)|Фото: АО СЗ "РСГ-Академическое"

Книга предлагает информацию по методике и организации управления медицинским туризмом, которые необходимо применять чтобы этот бизнес был успешным.

Авторы отмечают, что в нынешних реалиях главе медучреждения для руководства работой с иностранными пациентами необходимо владеть знаниями в области управления персоналом, управления качеством, проектного управления и бережливого производства, маркетинга, финансов и цифровых технологий, экономики и психологии управления. Здесь наблюдается разрыв между эталонными и используемыми управленческими практиками, присутствующими в здравоохранении.

Теги: Медицинский туризм, Академический


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