В Кремле считают, что за год реальные зарплаты россиян выросли на 10%

Реальные заработные платы россиян и уровень доходов населения в 2023 году продолжают расти, считают в Кремле.

"Например, в этом году у нас уже ожидается очень серьезный рост реальных заработных плат: по итогам апреля он должен составить порядка 10% к уровню прошлого года", - заявил помощник президента РФ Максим Орешкин.

Он считает, что экономика страны должна переориентироваться на работу в условиях высоких заработных плат: "Конкурентным преимуществом российской экономики будут шаг за шагом становиться высокая производительность, эффективность и собственные технологические платформы".