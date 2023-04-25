25 Апреля 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Крупный пожар на складе в Екатеринбурге потушен: пострадавших нет

В Екатеринбурге огнеборцы справились с крупным пожаром в микрорайоне ЖБИ.

Напомним, сегодня днем поступил сигнал о возгорании на улице 40-летия Комсомола в уральской столице. Огнем был охвачен склад. По данным МЧС, существовала угроза распространения пламени на соседние строения. Был объявлен повышенный ранг пожара.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, в 13 часов 14 минут огнеборцы ликвидировали открытое горение на площади в 85 квадратных метров. В тушении участвовали 51 человек личного состава и 15 единиц техники.

Пожар на улице 40-летия Комсомола в Екатеринбурге(2023)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

"Информации о пострадавших не поступало", - уточнили в ведомстве.

Точную причину случившегося теперь предстоит установить специалистам.

Пожар на улице 40-летия Комсомола в Екатеринбурге(2023)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Теги: МЧС, пожар, склад, огонь, тушение, Екатеринбург


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