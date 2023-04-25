Всероссийский совет родителей при Минпросе не работает - Родительская палата

Созданный при Министерстве просвещения РФ Всероссийский Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся вообще не функционирует. Об этом говорится в заявлении Родительской палаты (РП).

Совет был создан в июле 2022 года для "продвижения общечеловеческих ценностей в семьях и противостояния информационным угрозам", "консолидации усилий родительской общественности, системы образования и общественных институтов… в целях создания единого воспитательного пространства".

От РП в совет вошли два эксперта в сфере образования – Андрей Афанасьев и Зухра Муратова. Они заявили, что по истечении восьми месяцев с момента создания в принципе нет работы совета как таковой.

"Причину мы видим в полном отсутствии мотивации и интереса у членов Совета, основу которого составляют чиновники разных ведомств и представители Национальной родительской ассоциации – организации, системно продвигающей установки Министерства, но не обычных родителей. Соответственно, основной состав Совета не проявляет никакого интереса к разрешению реальных проблем, с которыми сталкиваются участники образовательных отношений – обучающиеся и родители", - говорится в заявлении.

На первом и единственном онлайн-собрании в июле прошлого года никому из родительских объединений слова не предоставили. Выступали только те, кто хвалил министерство и министра. Обсуждение же реальных проблем под запретом, считают Афанасьев и Муратова.

Они отмечают, что все свелось к формированию лояльных родителей. По факту Совет "является абсолютно фиктивным органом", который ничего не делает и лишь имитирует родительское объединение. Эксперты пообещали и далее освещать так же "работу" этого совета, если все будет продолжаться в том же духе. И призвали министра просвещения Сергея Кравцова, как председателя совета, вмешаться и запустить работу совета, а не ссылаться на неких родителей в своих выступлениях.

Глава городского родительского комитета Санкт-Петербурга, школьный учитель информатики Михаил Богданов напоминает, что Кравцов создал на бумаге уже несколько советов.

"Припоминаю Совет учителей, совет блогеров, совет родителей, это в дополнение к официальному "при министерстве", которые у всех ведомств по положению должны быть... вроде еще ученический был? Или нет... я запутался уже в этих очень важных и, конечно, уважаемых министерством органах гражданского взаимодействия. Проблема только в одном: ни один из этих "органов" не работает у министерства. Я, кстати, давно диагноз минпросу поставил - импотенция. Причем пока динамика течения болезни неутешительная", - пишет Богданов.