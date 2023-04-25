25 Апреля 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Годовая инфляция к концу апреля составляет около 2,5% - Орешкин

Годовая инфляция в России к концу апреля составляет около 2,5%, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин.

Он добавил, что рост ВВП в текущем году составит от 1% до 2%, а вообще экономика России демонстрирует рост с июля 2022 года.

Также Орешкин ожидает, что дефицит бюджета по итогам года будет на уровне прогнозных значений, хотя ранее (исходя из данных Минфина) стало очевидно, что в начале года доходы были ниже заложенных в бюджете значений.

Теги: инфдяция, максим орешкин, ввп


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