Глава Екатеринбурга отдал голос Летнему парку "Уралмаш"

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проголосовал за благоустройство Летнего парка "Уралмаш". Об этом он рассказал сегодня во время субботника на площади Обороны в Октябрьском районе.

"Я проголосовал за Летний парк "Уралмаш". Я давно говорил о том, что эту территорию нужно приводить в порядок. В прошлогоднем голосовании Летний парк "Уралмаш" немного уступил Преображенскому парку, и я тогда публично сказал, что не дожидаясь федеральной поддержки, мы займемся проектированием. Деньги выделены, разрабатывается проект, и сегодня мы всерьез рассчитываем на федеральную поддержку", - сказал градоначальник.

Он также напомнил, что парк передали под управление УК парка им. Маяковского, а потому Орлов уверен, что "Уралмаш" станет комфортным для отдыха и проведения досуга территорией в Орджоникидзевском районе.

"Я очень надеюсь, что в ближайшей перспективе этот парк будет действительно ухоженным, комфортным для пребывания и станет одной из изюминок не только Уралмаша, но и всего нашего города. И так шаг за шагом мы все парки будем приводить в порядок", - подытожил глава Екатеринбурга.

Напомним, Летний парк "Уралмаш" лидирует в голосовании за благоустройство территории Екатеринбурга на 2024 год. Всего за неделю он собрал почти 14 тыс. голосов, в то время как у находящегося на втором месте парка Чкалова больше 6 тыс. голосов, а у парка 50-летия ВЛКСМ – более 4 тыс.