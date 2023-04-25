В МИД Англии считают возможное объявление холодной войны КНР ошибкой Великобритании

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли считает, что объявление холодной войны КНР было бы ошибкой Великобритании.

Для министра было бы ясно и легко объявить новую холодную войну и сказать, что цель Великобритании – изолировать Китай, приводят "Ведомости" со ссылкой на FT текст предстоящего в резиденции лорда-мэра Лондона выступления министра. Клеверли полагает, что такой поступок был бы предательством национальных интересов Великобритании и преднамеренным непониманием современного мира.

Клеверли полагает, что "ни одна значимая глобальная проблема" не может быть решена без Китая. Министр отметил и расхождения королевства с КНР. Например, по поводу гражданских прав жителей Гонконга и уйгуров, а также отношений с Тайванем.