25 Апреля 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.ru

Mercedes-Benz отключает в России дистанционный сервис запуска машин

В России перестанет работать электронный сервис Mercedes me ID, позволявший владельцам автомобилей этой немецкой марки дистанционно закрывать и открывать машину, запускать двигатель и кондиционер, находить машину на парковке и т.д. Клиенты Mercedes-Benz AG уже получили соответствующие уведомления, передает Tarantas.news.

Мобильное приложение было доступно для автомобилей A-Класс, C-Класс, CLS, E-Класс, G-Класс и S-Класс с выпуском после 2018 года.

Немецкий автоконцерн принял решение об уходе с российского рынка после начала специальной военной операции РФ на Украине. Сегодня стало известно, что компания "Автодом" завершила сделку по приобретению российский активов Mercedes-Benz.

Теги: Mercedes-Benz, сервис, мобильное приложение


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