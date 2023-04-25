Mercedes-Benz отключает в России дистанционный сервис запуска машин

В России перестанет работать электронный сервис Mercedes me ID, позволявший владельцам автомобилей этой немецкой марки дистанционно закрывать и открывать машину, запускать двигатель и кондиционер, находить машину на парковке и т.д. Клиенты Mercedes-Benz AG уже получили соответствующие уведомления, передает Tarantas.news.

Мобильное приложение было доступно для автомобилей A-Класс, C-Класс, CLS, E-Класс, G-Класс и S-Класс с выпуском после 2018 года.

Немецкий автоконцерн принял решение об уходе с российского рынка после начала специальной военной операции РФ на Украине. Сегодня стало известно, что компания "Автодом" завершила сделку по приобретению российский активов Mercedes-Benz.