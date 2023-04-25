Медведев: Мир болен и находится на пороге новой мировой войны

Мир болен и, вполне вероятно, находится на пороге новой мировой войны, однако ее можно избежать, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Такое мнение он выразил во время выступления по видеосвязи перед участниками марафона "Знание".

"Является ли она неизбежной? Нет, не является", — цитирует Медведева ТАСС.

Кроме того, политик указал на перспективу ядерной войны, которая растет с каждым днем "по известным причинам". "Мир действительно наэлектризован до абсолютной степени", - констатировал он.

В январе Медведев раскритиковал заявление министра обороны Италии за его слова о поставках Украине бронетехники, а также привел возможный сценарий третьей мировой войны. "Если третья мировая война начнется, то она, увы, будет не на танках и даже не на истребителях. Тогда уж точно – все в труху", - заявил он.