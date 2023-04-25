25 Апреля 2023
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Общество Новосибирская область
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

С 25 апреля до аэропорта Новосибирска можно добраться с комфортом - по распоряжению губернатора Андрея Травникова заработал новый автобусный маршрут в Толмачево

Комфортабельные низкопольные автобусы вышли на маршрут № 112, связавший Новосибирск и аэропорт Толмачево с 25 апреля, сообщает пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области.

В первый день работы маршрута - 25 апреля ситуацию проконтролировал начальник управления организации пассажирских перевозок министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгений Тюрин.    

видеонаблюдение, транспорт, автобус(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Поездка по маршруту № 112, следующему от площади Карла Маркса в аэропорт Толмачево, обойдется жителям и гостям Новосибирской области в 32 рубля.  Добраться от площади Карла Маркса до нового терминала аэропорта Толмачево им. А.И. Покрышкина можно за полчаса. 

автобус, общественный транспорт, пассажиры(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

«С сегодняшнего дня новосибирцы могут оценить все удобства новых автобусов, работающих на данном маршруте. Проект реализован по поручению Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. Глава региона поставил перед нами задачу обеспечить на маршруте работу комфортабельных автобусов, безналичный расчет и действие всех предусмотренных льгот и социальных карт. Сегодня мы проверили работу маршрута, видим, что график соблюдается, все поставленные главой региона задачи по обеспечению комфорта пассажиров исполнены», – отметил  Евгений Тюрин

автобус, общественный транспорт(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Всего на линии работают 6 комфортабельных низкопольных и экологически чистых автобусов большого класса, закупленных по программе софинансирования из областного бюджета. С графиком и маршрутом движения можно ознакомиться на сайте регионального минтранса.   
 

 

Теги: андрей травников, автобусный маршрут, толмачево, транспорт, пассажирские перевозки


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