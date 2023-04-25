Уральцу, оскорбившему ребенка из-за буквы Z на шапке, вменили мелкое хулиганство

Стало известно, что полиция вменила жителю Екатеринбурга, оскорбившему ребенка за символ специальной военной операции.

Ранее неизвестный на улице нецензурно обругал девятилетнего мальчика из-за изображенной на шапке школьника буквы Z – одного из символов СВО. Позже выяснилось, что отец ребенка – сотрудник Росгвардии и участник спецоперации. Мальчик гордится своим отцом и хотел таким образом выразить поддержку всем русским воинам.

После резонанса на ситуацию обратил внимание глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Накануне подозреваемый уралец был задержан. Он во всем сознался и раскаялся.

Как рассказал Накануне.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, задержанного мужчину зовут Александр. В отношении него органы внутренних дел завели административное дело по статье 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство". Эта статья предусматривает наказание в виде штрафа или арест до 15 суток.

Сегодня днем сотрудники отдела полиции №4 УМВД по Екатеринбургу доставили мужчину в здание мирового суда Ленинского района. В момент доставки в суд гражданин вел себя спокойно.

"Накануне он покаялся в содеянном и принес извинения ребенку и его родителям. Меру ответственности осознает и готов понести заслуженное наказание", - отметил полковник Горелых.

О том, чем в итоге закончится судебное разбирательство, он пообещал рассказать дополнительно.