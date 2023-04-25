25 Апреля 2023
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Политика В России
Фото: nakanune.ru

МИД: Россия может пересмотреть мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности

Россия может пересмотреть мораторий на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности из-за действий США. Об этом заявил ТАСС директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

По его словам, это касается ракетного оружия американского производства, которое потенциально способно появиться в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), Россия будет оценивать его по скоростным характеристикам и дальности ракетных систем.

В зависимости от того, насколько дальнобойное вооружение США поставят в АТР, Россия будет принимать решение об ответных мерах. Однако, по словам Ермакова, уже сейчас военные программы США и их союзников заставляют Москву задумываться о снятии моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности.

В апреле прошлого года министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что страны Запада отвергли предложение Москвы о взаимном моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Глава МИД РФ также заявил, что Москва предлагала западным представителям приехать в Калининград в обмен на посещение противоракетной обороны США в Польше и Румынии, однако Запад данное предложение отверг.

Теги: мид рф, мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности


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