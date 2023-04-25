25 Апреля 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинской области суд закрыл центр реабилитации наркозависимых

В Челябинской области суд на 45 суток приостановил деятельность Центр социальной адаптации "Лайф" за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Судебные приставы опечатали помещения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального УФССП.

Учреждение располагается в арендованном жилом доме в селе Потапово Еткульского района. Центр занимается безмедикаментозной реабилитацией алко- и наркозависимых людей. В двухэтажном доме размещен спальный корпус, в отдельных строениях – баня, склад, столовая совместно с кухней, спортивный зал. На момент вынесения судебного решения в Центре находился 41 человек, в том числе четыре женщины.

Однако в доме нет горячего водоснабжение, нет договоров на вывоз твердых и жидких бытовых отходов, проветривание ведется через окна и двери. В наличии имеется кварцевая лампа, но документов на нее нет, график работы оборудования не ведется. Убираются сами постояльцы, при этом не проводится дезинфекция.

Еду постояльцы готовят сами, при этом в кухне отсутствуют цеховое деление, разграничение поточности продуктов. Не проводится обеззараживание воздуха, не ведется контроль условий хранения продуктов. Антисептик в центре доступен только персоналу. В самом центре на момент проверки был только один сотрудник, он не смог предоставить санитарную книжку.

В суде представитель центра полностью признал вину. Он заявил, что нарушения уже устраняются.

Теги: суд, присотановка, деятельности,


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