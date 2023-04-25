25 Апреля 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото:Накануне.RU

В Екатеринбурге горит склад: объявлен повышенный ранг пожара

В микрорайоне ЖБИ в Екатеринбурге тушат крупный пожар.
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Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня днем поступил сигнал о возгорании на улице 40-летия Комсомола в уральской столице. По предварительной информации, на площади в 60 квадратных метров горит склад.

По данным МЧС, существует угроза распространения огня на соседние строения. Объявлен повышенный ранг пожара.

"Огнеборцы прилагают все усилия для скорейшей локализации возгорания", - заверили в ведомстве.

Напомним, с осени прошлого года в Екатеринбурге произошло сразу несколько пожаров в промзоне. Горели ангары и склады.

Теги: склад, пожар, локализация, МЧС, Екатеринбург


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Развитие сюжета:

Ранее 25.04.2023 11:58 Мск Крупный пожар на складе в Екатеринбурге потушен: пострадавших нет

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