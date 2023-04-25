В Екатеринбурге горит склад: объявлен повышенный ранг пожара

В микрорайоне ЖБИ в Екатеринбурге тушат крупный пожар.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня днем поступил сигнал о возгорании на улице 40-летия Комсомола в уральской столице. По предварительной информации, на площади в 60 квадратных метров горит склад.

По данным МЧС, существует угроза распространения огня на соседние строения. Объявлен повышенный ранг пожара.

"Огнеборцы прилагают все усилия для скорейшей локализации возгорания", - заверили в ведомстве.

Напомним, с осени прошлого года в Екатеринбурге произошло сразу несколько пожаров в промзоне. Горели ангары и склады.