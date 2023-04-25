В Екатеринбурге горит склад: объявлен повышенный ранг пожара
В микрорайоне ЖБИ в Екатеринбурге тушат крупный пожар.
Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня днем поступил сигнал о возгорании на улице 40-летия Комсомола в уральской столице. По предварительной информации, на площади в 60 квадратных метров горит склад.
По данным МЧС, существует угроза распространения огня на соседние строения. Объявлен повышенный ранг пожара.
"Огнеборцы прилагают все усилия для скорейшей локализации возгорания", - заверили в ведомстве.
Напомним, с осени прошлого года в Екатеринбурге произошло сразу несколько пожаров в промзоне. Горели ангары и склады.