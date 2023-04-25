25 Апреля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Орлов снова рассказал, почему Екатеринбургу "не светит" вторая ветка метро

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов снова рассказал горожанам, почему не стоит в ближайшее время ждать вторую ветку метро. Слова градоначальника публикует издание "Вечерний Екатеринбург".

"Строительство такого финансовоемкого объекта, как метрополитен, возможно только при поддержке федерального бюджета. На сегодняшний день решения о поддержке продолжения строительства метро в Екатеринбурге от федеральных органов власти нет. И в то же время проект наземного метро, который мы реализуем совместно с РЖД, дает в разы больший объем пассажиропотока на единицу вложений", - рассказал Орлов.

Напомним, в марте начальник департамента экономики города Алексей Прядеин рассказал, почему бизнесмены не могут инвестировать во вторую ветку. По его словам, за несколько лет сметная стоимость проекта увеличилась в разы, и даже бизнес не способен осилить такую сумму.

Ранее в качестве альтернативы Прядеин предлагал горожанам наземное метро. По его словам, проект станет важным фактором развития Екатеринбургской агломерации, позволив обеспечить мобильность населения внутри муниципальных образований-соседей. Это приоритетное направление, развитие которого уже началось и продолжится в ближайшей перспективе.

Теги: метро, Орлов, Екатеринбург


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