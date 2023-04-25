73% россиян не готовы отказаться от наличных денег - опрос

73% россиян не готовы отказаться от использования наличных денег, при этом большая часть расчетов в стране сейчас проходит в безналичном виде. Только 14% готовы полностью перейти на безналичный расчет, это данные опроса исследовательского центра сервиса SuperJob.

В 2014 году отказаться от наличности полностью был готов 21% россиян – это максимальный показатель за всю историю исследований. В период пандемии только 12% согласились отказаться от наличных денег – это минимальный показатель.

Среди аргументов, которые выдвигают противники полностью безналичных расчетов – зависимость от технологий, электричества и государства: "Нал — это независимость и неподочетность"; "Что делать при отсутствии электричества?".

Исследователи также выяснили, что молодежь с большей готовностью откажется от наличных, чем люди в возрасте.

78% расчетов в России проводится в безналичной форме, сообщила глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, выступая с отчетом в Госдуме на прошлой неделе. "Банки снижают число банкоматов, банкам невыгодно их содержать. Но всегда будут люди, которые используют наличные", - отметила глава регулятора. Она отметила, что ЦБ следит за тем, чтобы банки не сокращали присутствие в тех местах, где использование безналичных расчетов затруднительно.