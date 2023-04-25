25 Апреля 2023
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Политика За рубежом Украина
Фото:kprf.perm.ru

Премьеры Чехии, Словакии и Польши призвали не принимать Украину в НАТО до окончания СВО

Гарантии безопасности, которые Украина требует от Запада, должны быть такими, чтобы это не обязывало Запад вступать в военный конфликт из-за Киева. Статью с такой основной мыслью опубликовали в американском журнале Foreign Affairs премьер Чехии Петер Фиала, премьер Словакии Эдуард Хегер и премьер Польши Матеуш Моравецкий.
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Они открыто пишут, что не хотят воевать с Россией. И поэтому нужно максимально долго поддерживать украинский режим, чтобы он сам воевал с Россией.

Как должно себя вести НАТО? На предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе в июле придется ответить на сложные, но неизбежные вопросы о будущем альянса, включая его отношения с Украиной. Гарантии безопасности для Киева можно обсуждать. При этом премьеры пишут о продолжении военной поддержки, а не о реальных гарантиях военного вмешательства на стороне Украины.

Также интересен другой призыв премьеров в обтекаемой форме: сначала Украина при поддержке Запада, но своими силами должна победить, а уже потом ей нужно дать гарантии безопасности.

"Настало время для НАТО наметить четкий и заслуживающий доверия путь к членству Украины, если и когда Киев пожелает и когда позволят условия", - пишут они.

Известно, что страны Восточной Европы относятся к "ястребам" относительно втягивания Украины в НАТО, потому что надеются на защиту США.

Характерно, что председатель парламента Словакии Борис Коллар призвал не принимать в НАТО Украину до окончания военного конфликта.

"Не может вступить в НАТО страна, где происходит военный конфликт... Давать здесь какие-то напрасные надежды очень безответственно", - сказал он в кулуарах конференции глав парламентов стран ЕС в Праге. Ведь НАТО тогда придется воевать с Россией.

"Мы за это [принятие Украины], но в мирное время и так, как должно быть. Процесс вы начать можете, но принять в члены вас не могут", — заключил Коллар.

На днях премьер Венгрии Виктор Орбан выразил недоумение словами генсека НАТО Йенса Столтенберга, что Украина станет членом альянса.

"Что?!" - написал он на своей странице.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в марте заявлял, что страна не поддержит интеграцию Украины в НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров.

Теги: Украина, НАТО, Чехия, Словакия, Польша


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