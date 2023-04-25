25 Апреля 2023
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Общество Челябинская область
Фото: gubernator74.ru

"Черкизово" инвестирует в развитие группы компаний "Здоровая ферма" более 3,5 млрд рублей

Группа "Черкизово" в ближайшие три года инвестирует в развитие предприятий ГК "Здоровая ферма" более 3,5 млрд рублей. Об этом стало известно по итогам встречи губернатора Алексея Текслера с представителями Группы "Черкизово", сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Средства пойдут на ремонт предприятия по производству мяса бройлеров и расширение его мощностей. На существующие производства компания планирует привлечь более 300 человек персонала.

Напомним, в декабре победителем аукциона по продаже 100% долей в компаниях группы "Здоровая ферма" стал агропромышленный комплекс "Михайловский (входит в группу "Черкизово"). Актив выкуплен за 4,03 млрд рублей. В лот включены ТД "Здоровая ферма", "Уралбройлер", "Уральская Мясная Компания", ГК "Здоровая Ферма", "Здоровая Ферма Деликатесы", а также Аргаяшская и Кунашакская птицефабрики в Челябинской области. В лот также включили права требования "Траста" (2,7 млрд рублей) и птицефабрики "Комсомольская" (733 млн рублей). ГК "Здоровая Ферма" занимает 30% рынка мяса птицы Челябинска. По итогам прошлого года выручка компании составила около 10 млрд руб.

Теги: Черкизово, Здоровая ферма,


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