В "Екатеринбургэнергосбыт" назначен новый исполняющий обязанности директора

У поставщика электроэнергии АО "Екатеринбургэнергосбыт" появился новый исполняющий обязанности директора. Им стала первый заместитель директора компании Светлана Ткаченко. Решение 13 марта принял Совет директоров "ЕЭнС".

В энергетике Светлана Ткаченко уже 20 лет, а на руководящих должностях с 2005 года. В 2017 году она заняла пост первого заместителя директора АО "Екатеринбургэнергосбыт", после чего в ее обязанности вошли вопросы покупки электроэнергии и мощности на ОРЭМ и РРЭ, реализации электрической энергии и услуг по ее передаче потребителей.

Помимо этого она отвечала за клиентоориентированность и следила за качеством обслуживания потребителей. В новой должности Светлану Ткаченко общественности представили только 24 апреля.