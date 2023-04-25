25 Апреля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба АО &quot;Екатеринбургэнергосбыт&quot;

В "Екатеринбургэнергосбыт" назначен новый исполняющий обязанности директора

У поставщика электроэнергии АО "Екатеринбургэнергосбыт" появился новый исполняющий обязанности директора. Им стала первый заместитель директора компании Светлана Ткаченко. Решение 13 марта принял Совет директоров "ЕЭнС".

В энергетике Светлана Ткаченко уже 20 лет, а на руководящих должностях с 2005 года. В 2017 году она заняла пост первого заместителя директора АО "Екатеринбургэнергосбыт", после чего в ее обязанности вошли вопросы покупки электроэнергии и мощности на ОРЭМ и РРЭ, реализации электрической энергии и услуг по ее передаче потребителей.

Исполняющий обязанности директора АО "Екатеринбургэнергосбыт" Светлана Ткаченко(2023)|Фото: пресс-служба АО "Екатеринбургэнергосбыт"

Помимо этого она отвечала за клиентоориентированность и следила за качеством обслуживания потребителей. В новой должности Светлану Ткаченко общественности представили только 24 апреля.

Теги: Ткаченко, "Екатеринбургэнергосбыт


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