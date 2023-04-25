25 Апреля 2023
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Фото: Управление общественных связей УГМК

Руководители УГМК выступят на онлайн-форуме о будущем компании

Уральская горно-металлургическая компания впервые проведет открытый онлайн-форум о будущем предприятия.

Как сообщили Накануне.RU в управлении общественных связей УГМК, главное корпоративное онлайн-событие – Форум трансформации – стартует 27 апреля в 8:00 (мск). Спикерами форума станут руководители УГМК.

Они расскажут об основных направлениях работы в рамках корпоративной стратегии: безопасность труда, развитие ресурсной базы и геологоразведка, закупки и логистика, операционные улучшения и другие темы. Отдельные тематические блоки будут посвящены цифровым решениям в горной металлургии, а также новым технологиям на производстве, например, искусственному интеллекту, роботизации и переходу на альтернативные источники топлива.

Форум трансформации УГМК(2023)|Фото: Управление общественных связей УГМК

"Основная цель Форума трансформации – рассказать просто о сложном, обсудить наиболее важные изменения, которые помогают УГМК достигать поставленных стратегических целей и сохранять лидерство на рынке. Формат открытого обсуждения поможет каждому из наших коллег лучше понять цели компании и вовлечься в их достижение. Более того, люди, не работающие в УГМК, но связанные с нашими отраслями, также хотели бы принять участие в форуме. Среди них наши потенциальные партнеры, соискатели и другие заинтересованные люди, которым интересно сотрудничество с УГМК сейчас или в будущем. Нам тоже это интересно. Вот почему в этом году мы делаем основной упор на онлайн-трансляцию и приглашаем к участию не только внутреннюю аудиторию, но и внешнюю", - рассказал директор по трансформации ОАО "УГМК" Джахангир Махмудов.

Подключиться к обсуждению будущего компании и задать вопрос спикерам сможет любой желающий. Прямая трансляция будет идти в официальных каналах УГМК во ВКонтакте, в Telegram и на YouTube. Там же будет доступна и запись Форума сразу после его окончания.

Теги: УГМК, онлайн-форум, обсуждение, Форум трансформации


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