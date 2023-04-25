"Автодом" объявил о закрытии сделки по выкупу российских активов Mercedes

"Автодом" закрыл сделку по приобретению российских активов Mercedes-Benz. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

"Автодому" перешли доли и акции германского концерна Mercedes-Benz в российских дочерних предприятиях, включая "Мерседес-Бенц Рус" (официальный дистрибьютор в РФ), "Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус" (подмосковный автозавод), "Мерседес-Бенц Банк Рус", "Мерседес-Бенц Файненшл Сервисез Рус" (лизинговая "дочка") и "Мерседес-Бенц Капитал Рус" (занималось лизингом, факторингом и страхованием автомобилей).

Вместе с этим "Автодом" получил право осуществлять гарантийную поддержку автомобилей этой марки.

В марте сообщалось, что на подмосковном заводе Mercedes может начаться сборка "китайских Rolls-Royce". Новый владелец — дилер "Автодом" — рассматривает такую возможность. Речь может идти об авто бренда Hongqi ("Хунци").

Как сообщил гендиректор компании "Автосмарт" ("дочка" "Автодома" по сервису подписки на транспортные средства) Максим Шишко, основная задача — сделать полноценную замену Mercedes, BMW, Audi, тем привычным брендам, которых продавалось по 150–200 тыс. машин в год. Он отметил, что потенциал у этого сегмента высокий.