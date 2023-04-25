25 Апреля 2023
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Тюменской области больница выплатит избитому санитаром инвалиду компенсацию

В Тюменской области с больницы взыскали 250 тыс. руб. за избитого санитаром инвалида II группы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Ранее Тобольская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению 43-летнего опекуна инвалида. Было установлено, что осенью 2020 года при прохождении стационарного лечения в одной из больниц Тобольска мужчина был избит санитаром. Пострадавший получил переломы ребер, закрытую травму живота, разрыв селезенки, ссадины и ушибы. Он неделю провел в коме, а после проходил стационарное лечение в течение месяца.

Санитар в феврале 2022 года был приговорен к четырем годам лишения свободы, но в июле 2022 года скончался. Производство по уголовному делу было прекращено.

Согласно Гражданскому кодексу, работодатель обязан возместить вред, причиненный его работником при исполнении трудовых обязанностей. Потому тобольский межрайонный прокурор обратился в суд с требованием о взыскании с работодателя санитара компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства.

Теги: больница, санитар, пострадавшие


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