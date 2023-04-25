Поправки в бюджет, инициированные губернатором Андреем Травниковым, дума Новосибирской области одобрила единогласно

Благодаря поправкам в бюджет, которые предложены губернатором, почти на 7,5 миллиардов рублей будут увеличены средства на решение задач социальной сферы, строительство социально-значимых объектов, благоустройство территорий. В частности, около полутора миллиардов дополнительно направлено городу Новосибирску, сообщает пресс-службе губернатора и правительства региона.

Депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области единогласно поддержали в первом чтении законопроект о региональном бюджете, подготовленный правительством Новосибирской области и внесённый губернатором Андреем Травниковым.

С докладом о внесении изменений в закон «Об областном бюджете Новосибирской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»» перед депутатами Законодательного Собрания выступил заместитель Председателя Правительства Новосибирской области – министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко.

Андрей Травников напомнил: "Мы с правительством поддержали их (депутатов -прим. ред.) и в 2023 году вернулись к привычному графику, когда в течение года проходит не менее трёх поправочных сессий, в том числе первая – в апреле. Она направлена, в первую очередь, на финансирование переходящих объектов и сезонных работ. В частности – Новосибирску будут предоставлены дополнительные средства на ремонт дорог, дворов и тротуаров. С учётом того, что эти принципиальные решения были приняты ещё перед Новым годом, весной у Новосибирска есть все возможности планомерно, без аврала выполнять эти работы за счёт дополнительных ресурсов".

Председатель Законодательного Собрания Андрей Шимкив особо отметил: поправки в первом чтении в бюджет приняты единогласно.

Председатель комитета Законодательного Собрания Новосибирской области по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Фёдор Николаев подчеркнул, что проект закона внесён губернатором в Законодательное Собрание в соответствии с требованием федерального и областного законодательства.

Изменения в бюджете предполагают увеличение ассигнований на строительство, благоустройство и оснащение оборудованием объектов, планируемых ко вводу в 2023 году и затрагивают значительный перечень объектов строительства и ремонта в сферах образования, здравоохранения, культуры и спорта, ЖКХ и благоустройства территорий. По результатам предлагаемых изменений объём расходов областного бюджета 2023 года составит 312,9 млрд рублей.