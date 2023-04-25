"Зашевелились как надо". Семья погибшего на СВО уральца все-таки получила выплату за его награду

Семья посмертно награжденного Орденом Мужества участника СВО из Первоуральска все-таки получила положенную по закону выплату. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ от Свердловской области Максим Иванов.

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Напомним, уралец погиб в июле прошлого года во время спецоперации. В сентябре боец был посмертно награжден Орденом Мужества. Однако, по словам Иванова, из-за бездействия ответственных лиц семья героя с прошлого года не могла получить положенную по закону единоразовую выплату за его Орден. Депутат подключил к решению вопроса военную прокуратуру.

Как рассказал он сегодня в своем Telegram-канале, в итоге после проведенной проверки ответственные лица "зашевелились как надо".

"Сегодня родные погибшего участника СВО написали мне в личку: "Выплата пришла, спасибо!", - добавил Максим Иванов.

Недавно депутат сообщил о еще девяти мобилизованных участниках СВО, не получивших выплаты за ранения. Иванов обратился с запросом в военную прокуратуру.