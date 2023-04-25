Заключен контракт на строительство школы в тюменском микрорайоне Березняковский

Заключен контракт на строительство школы в микрорайоне Березняковский в Тюмени, сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства Тюменской области.

Образовательное учреждение построят по поручению губернатора Тюменской области Александра Моора.

"Обещал решить этот вопрос на одной из своих "Прямых линий". Тогда же поручил заняться проектом. Несмотря на сложный бюджет, деньги нашли. Школа в Березняках будет!" - заявил Моор.

Школу на 1101 учебное место построит АО "Тюменьтел". Работы должны быть завершены в июле 2025 года.

Проект предполагает строительство четырехэтажного здания общей площадью более 21 000 кв. метров. Внутри: столовая на 550 посадочных мест с пищеблоком, два спортивных зала, раздевалки с душевыми и санузлами, актовый зал, операторская, кладовые декораций и инструментов, гримерная, класс музыки, гончарная мастерская, издательский центр, кабинет ИЗО, телестудия и другое.

На территории школы выделены зоны отдыха, игровая, физкультурно-спортивная и хозяйственная зоны. В физкультурной зоне появятся площадки для игр (минифутбол, хоккей, баскетбол, волейбол), беговые дорожки, площадка для настольного тенниса и многое другое. Школа появится рядом с детским садом, который откроется уже в 2023 году.