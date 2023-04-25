NYT: Без громкой победы Киева поддержка Запада ослабнет

Без решительной победы поддержка Украины Западом может ослабнуть, и тогда Киев будет вынужден согласиться на переговоры с Россией с целью прекращения или замораживания военного конфликта. Такую предупредительную для украинского режима статью опубликовала The New York Times.

Авторы отмечают, что США и НАТО уже передали Киеву достаточно оружия и беприпасов, так что пора начинать контрнаступление. Оно, скорее всего, начнется на южном направлении, в направлении Крыма. Как сказал бывший посол США в России и высокопоставленный чиновник НАТО Александр Вершбоу, это определит сделочную позицию Киева - улучшится ли она или станет более тяжелой.

При этом американские официальные лица считают маловероятным резкое изменение динамики в пользу Украины. Удержание Артемовска истощило запасы боеприпасов и привело к большим потерям в некоторых опытных подразделениях. Но в США надеются на повторение осеннего успеха Киева. Потому что после этого мало шансов на то, что Запад сможет продолжить вооружать Киев в тех же масштабах, что и прежде.

США почти открыто говорят о недопустимости расходовать огромное количество снарядов под Артемовском, необходимых для наступления.

"Пентагон выразил обеспокоенность официальным лицам в Киеве, предупредив их, что Украина тратит боеприпасы впустую в ключевой момент... Российские войска отточили свою способность использовать беспилотники и артиллерию для более эффективного нанесения ударов по украинским войскам. Недавно они начали использовать планирующие бомбы... Это значит, что окно возможностей для Украины не может оставаться открытым бесконечно", - заключают авторы.

Подобные статьи в последние дни вышли и в других западных изданиях. Так, The Wall Street Journal пишет, что у Киева есть проблемы с полной готовностью к контрнаступлению, но у него нет другого выхода, так как на Западе этого очень ждут.

CNN пишет, что в 2024 году Украина не сможет рассчитывать на прежний уровень поддержи, намекая на необходимость добиться результатов в самое ближайшее время. Издание Politico тоже отмечает изменение позиции Запада по Украине: Киев должен теперь побеждать, чтобы поддержка не ослабевала. Без этого она неизбежно будет сокращаться. Команда Байдена боится последствий в случае неудачного контрнаступления ВСУ. Его могут обвинить в том, что поставки оружия Украине оказались недостаточными, то есть огромные деньги были потрачены впустую.

Украинские телеграм-каналы единогласно пишут, что все это говорит об одном: на Западе устали ждать от Зеленского обещанных побед и требуют их уже сейчас, фактически ставя ультиматум - или немедленные победы, или военная поддержка будет уменьшена.