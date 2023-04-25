NYT: Без громкой победы Киева поддержка Запада ослабнет

25 Апреля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Распознавание лиц "настроили" на призывников

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика За рубежом Украина
Фото: Накануне.RU

NYT: Без громкой победы Киева поддержка Запада ослабнет

Без решительной победы поддержка Украины Западом может ослабнуть, и тогда Киев будет вынужден согласиться на переговоры с Россией с целью прекращения или замораживания военного конфликта. Такую предупредительную для украинского режима статью опубликовала The New York Times.
Читайте также:

Авторы отмечают, что США и НАТО уже передали Киеву достаточно оружия и беприпасов, так что пора начинать контрнаступление. Оно, скорее всего, начнется на южном направлении, в направлении Крыма. Как сказал бывший посол США в России и высокопоставленный чиновник НАТО Александр Вершбоу, это определит сделочную позицию Киева - улучшится ли она или станет более тяжелой.

При этом американские официальные лица считают маловероятным резкое изменение динамики в пользу Украины. Удержание Артемовска истощило запасы боеприпасов и привело к большим потерям в некоторых опытных подразделениях. Но в США надеются на повторение осеннего успеха Киева. Потому что после этого мало шансов на то, что Запад сможет продолжить вооружать Киев в тех же масштабах, что и прежде.

США почти открыто говорят о недопустимости расходовать огромное количество снарядов под Артемовском, необходимых для наступления.

"Пентагон выразил обеспокоенность официальным лицам в Киеве, предупредив их, что Украина тратит боеприпасы впустую в ключевой момент... Российские войска отточили свою способность использовать беспилотники и артиллерию для более эффективного нанесения ударов по украинским войскам. Недавно они начали использовать планирующие бомбы... Это значит, что окно возможностей для Украины не может оставаться открытым бесконечно", - заключают авторы.

Подобные статьи в последние дни вышли и в других западных изданиях. Так, The Wall Street Journal пишет, что у Киева есть проблемы с полной готовностью к контрнаступлению, но у него нет другого выхода, так как на Западе этого очень ждут.

CNN пишет, что в 2024 году Украина не сможет рассчитывать на прежний уровень поддержи, намекая на необходимость добиться результатов в самое ближайшее время. Издание Politico тоже отмечает изменение позиции Запада по Украине: Киев должен теперь побеждать, чтобы поддержка не ослабевала. Без этого она неизбежно будет сокращаться. Команда Байдена боится последствий в случае неудачного контрнаступления ВСУ. Его могут обвинить в том, что поставки оружия Украине оказались недостаточными, то есть огромные деньги были потрачены впустую.

Украинские телеграм-каналы единогласно пишут, что все это говорит об одном: на Западе устали ждать от Зеленского обещанных побед и требуют их уже сейчас, фактически ставя ультиматум - или немедленные победы, или военная поддержка будет уменьшена.

Теги: украина, ВСУ, контрнаступление


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети