В Сургуте произошел пожар на неиспользуемом складе "Сургутнефтегаза"

В Сургуте произошел пожар на неэксплуатируемом складе "Сургутнефтегаза".

Видеозапись пожара, заснятого на квадрокоптер, опубликована в группе "К Информ | Сургут" социальной сети "ВКонтакте".

В пресс-службе регионального управления МЧС сообщили корреспонденту Накануне.RU, что В 09.59 поступило сообщение о горении неэксплуатируемого склада в Сургуте , ул. Промышленная. Первые подразделения прибыли в 10.05.

В ведомстве уточнили, что горела кровля. Ликвидировать открытое горение пожарные смогли в 10.46 на площади 70 "квадратов". На месте работают органы дознания МЧС России, причины пожара выясняются.