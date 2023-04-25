25 Апреля 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Россия может выдать Киргизии одного из организаторов финансовой пирамиды "Финико"

Генпрокуратура России рассматривает возможность экстрадиции в Киргизию 53-летней гражданки этой страны – она была руководителем киргизского представительства финансовой пирамиды "Финико".
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Женщина находится в международном розыске, на родине ее обвиняют в участии в преступном сообществе и мошенничестве.

Подозреваемую задержали в Москве.

Финансовая пирамида "Финико" была создана в 2019 году в Казани. В 2020-2021 годах соучастники обманули более сотни граждан на общую сумму $1,2 млн и 5,7 млн сомов.

Теги: финико, финансовая пирамида, экстрадиция, киргизия


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Ранее 06.09.2021 12:31 Мск Свердловская полиция ищет жертв финансовой пирамиды "Финико"

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