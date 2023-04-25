25 Апреля 2023
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Политика В России
Фото: ЦИК

Памфилова призвала придумать "новые формы" голосования для малонаселенных регионов

Глава российского Центризбиркома Элла Памфилова предложила придумать новую форму голосования для малонаселенных, но при этом очень больших регионов страны.

"Я вчера попросила своих коллег о том, что давайте подумаем <…>, какие формы голосования, которые приблизят еще в большей степени, сделают более эффективной систему голосования, где есть такой разброс, очень мало людей", - цитирует Памфилову РБК.

Она не исключает, что эти "новые формы" будут использовать технические средства, но не факт, что это будет пресловутое дистанционное электронное голосование (ДЭГ), поскольку для его работы нужен еще и интернет.

Накануне Памфилова заявила, что на предстоящих в 2024 году выборах президента России ДЭГ будет использоваться только в тех регионах, где уже применялся этот вид голосования. В этом году его применят в 20 регионах.

Теги: элла памфилова, голосование, цик, дэг


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