25 Апреля 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге спасатели вытащили двухлетнего ребенка, застрявшего в комнате за сейф-дверью

Сотрудники МЧС спасли двухлетнего ребенка, закрывшего себя в помещении за сейф-дверью. Инцидент произошел вечером понедельника в здании на ул. Белинского в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области.

Прибыв на место происшествия, спасатели выяснили, что ребенок самостоятельно закрылся в одном из помещений на восьмом этаже. Единственный оставшийся способ попасть внутрь - это маленькое окошко, закрытое металлической решеткой.

Демонтаж металлической решетки в здании на Белинского в Екатеринбурге(2023)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Демонтировать решетку пришлось с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента. Через отверстие спасатели проникли внутрь и открыли дверь изнутри, после чего передали ребенка матери. Несовершеннолетний не пострадал.

Спасатели рекомендуют внимательно смотреть за своими детьми, не оставляя в зоне доступности опасные предметы, а также способные к самозахлопыванию двери.

Теги: Екатеринбург, МЧС, спасатели, сейф-дверь, ребенок


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