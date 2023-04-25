25 Апреля 2023
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Происшествия В России
Фото: Накануне.ru

Суд назначил 5,5 лет колонии многодетному отцу, покинувшему военную часть

Ставропольский гарнизонный военный суд назначил пять с половиной лет лишения свободы военному-контрактнику и отцу троих детей Виталию Маткину за оставление военной части в период мобилизации, сообщает "Коммерсантъ".

Маткин проходил службу в воинской части, дислоцированной в Североморске. Контракт он заключил 27 июля 2022 года. 26 сентября командование разрешило ему на несколько часов покинуть воинскую часть, но он на службу не вернулся.

На мужчину завели дело за самовольное оставление военной части в период мобилизации (ч. 5 ст. 337 УК РФ).

15 декабря Маткина задержали на дороге в Невинномысске. В суде мужчина вину признал. По его словам, условия контракта не соблюдались: ни в денежном довольствии, ни в выдаче спецодежды.

Напомним, ранее суд назначил пять лет колонии контрактнику из Тувы, который самовольно уехал из зоны боевых действий в ЛНР. Военнослужащего признали виновным по ч. 5 ст. 337 УК РФ.

Теги: многодетный отец, контрактник, военная часть


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