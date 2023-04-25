Учредитель пермской компании "Вертикаль" получил условный срок за хищение 184 миллионов на ракетных запчастях для Египта

Учредитель пермской компании "Вертикаль" 65-летний Николай Праздников получил пять лет лишения свободы условно и штраф в 350 тыс. руб., сообщает "РБК-Пермь".

Его признали виновным в мошенничестве на 184,5 млн руб. при поставках для Египта комплектующих к советскому оперативно-тактическому ракетному комплексу "Эльбрус", а также в отмывании 74,6 млн руб. В обеспечении иска потерпевшего - открытого акционерного общества "Компас", арестована недвижимость Праздникова кадастровой стоимостью 48,7 млн руб. на берегу Черного моря в Анапе.

По данным издания, ФСБ и полиция проверили исполнение контракта, заключенного 7 июня 2006 года с Египтом. По договору комиссии с компанией "Рособоронэкспорт" от 7 февраля 2013 года московское конструкторское бюро "Компас" обязалось поставить комплектующие к ОТРК 9К72. Известный как "Эльбрус" и R-300 (экспортный вариант), этот комплекс выпускался в СССР с 1961 года по 1987-й.

На возмездной основе бюро "Компас", входящее в госкорпорацию "Ростех", получило ракетные запчасти от Минобороны РФ. Однако в договоре купли-продажи поставщиком было обозначено общество "Техноцентр". Компания из Перми была использована для перечисления денег по несоответствующим действительности основаниям без исполнения обязательств. Фактическим руководителем "Техноцентра" являлся замдиректора Николай Праздников, руководивший оборонным соликамским заводом "Урал" (входит в "Ростех"). Соучастниками фиктивной сделки следствие назвало неустановленных должностных лиц "Компаса".

Кроме оплаты по подложному договору не выявлено никаких документов, подтверждающих транспортировку, восстановление или ремонт военной техники на сумму более 184 млн руб. Не обнаружено конструкторской и ремонтной документации от изготовителя-разработчика либо держателя подлинников. "Техноцентр" не имело лицензии в области вооружений и военной техники. В компании также не было необходимого для ремонта оборудования.

Перечисленные из бюро "Компас" деньги Праздников направил на личный счет и в компанию "Вертикаль", также деньги были переведены на счета его сына, подконтрольных лиц и аффилированных организаций – для обналичивания.



Из 184,6 млн рублей более 74,6 млн израсходовано на покупку автомобилей для частного бизнеса. Среди них – десять самосвалов Mercedes-Benz Actros 3341K и один внедорожник Infiniti QX56.

Ранее Праздникова обвиняли по статьям "мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ)". А также – "легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ)". Но 31 августа 2022 года Свердловский районный суд Перми вынес оправдательный приговор. Он был обжалован. Новое разбирательство в Свердловском районном суде Перми завершилось 20 апреля 2023 года обвинительным приговором.