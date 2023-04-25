25 Апреля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Группа Синара

В Академическом районе Екатеринбурге стартует строительство пансионата для престарелых

Компании "Синара-Девелопмент" дали "зеленый свет" на строительство геронтологического центра в Академическом районе Екатеринбурга. Разрешение выдала администрация города. Пансионат должен разместиться в границах улиц Чусовской тракт – Хрустальногорская – Восходящая.

"В центре гостям будут оказывать комплекс услуг по обеспечению профессионального ухода и организации досуга. Подобного учреждения восточнее Москвы нет, а потребность в высококачественном уходе за пожилыми людьми достаточно высокая. Сдать объект в эксплуатацию планируется в 2024 году", – отметил гендиректор "Синара-Девелопмент" Тимур Уфимцев.

Эскиз проекта геронтологического центра в Академическом районе Екатеринбурга(2023)|Фото: Группа Синара

Общая площадь семиэтажного здания составит более 17 тыс. кв.м. Центр предлагает комфортное проживание с уютными жилыми номерами на 246 человек: 48 одноместных и 99 двуместных номеров с индивидуальными террасами. В пансионате также будут оказывать социальные и медицинские услуги. Для этого запроектированы административные и медицинские секторы, многофункциональный зал для мероприятий и просторные холлы.

Кормить завтраками, обедами и ужинами гостей могут и в жилых комнатах. В рекреационных пространствах пенсионеры смогут почитать книги, посмотреть концерты и выступления, а также просто пообщаться. А для более активного времяпрепровождения на территории появятся закрытая прогулочная зона, сенсорный парк, гимнастическая площадка и беседки в окружении вековых сосен.

Эскиз проекта геронтологического центра в Академическом районе Екатеринбурга(2023)|Фото: Группа Синара

Авторы проекта уделили большое внимание безопасности, оснастив видеонаблюдением весь периметр объекта. Доступ на территорию предполагается через контрольно-пропускной пункт.

Теги: Академический, Екатеринбург, строительство, пансионат, Синара-Девелопмент, Группа Синара


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