Гендиректором ПО "Маяк" в челябинском ЗАТО назначен Андрей Порошин

Генеральным директором производственного объединения "Маяк" в ЗАТО Озерск назначен Андрей Порошин.

"После проведения всех необходимых согласующих процедур его кандидатура была коллегиально утверждена на очном заседании наблюдательного совета Госкорпорации "Росатом", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе предприятия.

Напомним, в сентябре прошлого года Михаил Похлебаев покинул пост генерального директора ПО "Маяк". Он перешел на работу в Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина (Снежинск). Временно исполняющим обязанности руководителя предприятия был назначен заместитель гендиректора по экономике и финансам Андрей Порошин.