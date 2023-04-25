25 Апреля 2023
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Общество Челябинская область
Фото: rosatom.ru

Гендиректором ПО "Маяк" в челябинском ЗАТО назначен Андрей Порошин

Генеральным директором производственного объединения "Маяк" в ЗАТО Озерск назначен Андрей Порошин.

"После проведения всех необходимых согласующих процедур его кандидатура была коллегиально утверждена на очном заседании наблюдательного совета Госкорпорации "Росатом", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе предприятия.

Напомним, в сентябре прошлого года Михаил Похлебаев покинул пост генерального директора ПО "Маяк". Он перешел на работу в Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина (Снежинск). Временно исполняющим обязанности руководителя предприятия был назначен заместитель гендиректора по экономике и финансам Андрей Порошин.

Теги: Михаил Похлебаев, ПО Маяк, Андрей Порошин,


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