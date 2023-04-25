25 Апреля 2023
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Фото: admtyumen.ru

В Подмосковье на территории СНТ нашли беспилотник с парашютами

В Подмосковье обнаружили беспилотник с двумя парашютами, сообщает ТАСС.

БЛПА был найден в Павлово-Посадском городском округе. Взрывчатых веществ и взрывных устройств при нем не было. Сейчас устанавливается владелец аппарата.

По данным Mash, дрон нашел местный житель в СНТ "Родничок" в деревне Дальней. Беспилотник опустился на двух парашютах рядом с его участком — на дом, в котором никто не живет.

Ранее недалеко от Ногинска упал беспилотник, предположительно, с 17 кг взрывчатки. Дрон обнаружила местная жительница в лесном массиве, в 300 м от своего дома. Упавшим аппаратом оказался UJ-22 Airborn украинского производства.

Теги: беспилотник, парашюты, подмосковье


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