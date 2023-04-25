В Екатеринбурге отправили в колонию женщину, продавшую своего сына за 300 тысяч

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор женщине, продавшей своего маленького сына.

Напомним, преступление было совершено в августе прошлого года. Обвиняемая, испытывая финансовые трудности, в ходе переписки в мессенджере договорилась с женщиной, действовавшей в рамках оперативного эксперимента, о продаже своего ребенка 2015 года рождения за 300 тысяч рублей. После продавец попросила задаток в 10 тысяч рублей, которые ей были переведены.

В назначенный день в помещении торгового центра она передала ребенка с приложением имеющихся у нее документов покупательнице. Затем мать получила от последней 290 тысяч рублей и была задержана сотрудниками полиции.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, по делу был проведен осмотр места происшествия, выемка и осмотр предметов, допрошен ряд свидетелей. Также проведены необходимые экспертизы, в том числе, судебная психиатрическая в отношении фигурантки. Она показала, что женщина вменяема и отдавала отчет в своих действиях. Свою вину мать признала, детализировав свои показания в ходе их проверки на месте.

Вот как ситуацию прокомментировал руководитель пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых.

"Как только полицейские получили сообщение, что женщина (уроженка одной из бывших союзных республик) намерена продать своего ребенка, ими началась подготовка к проведению оперативного эксперимента. В результате мероприятий, проведенных сотрудниками полиции из подразделения по борьбе с организованной преступностью (ОБОП) управления уголовного розыска ГУ МВД по Свердловской области, 9 августа 2022 года в одном из екатеринбургских торговых центров подозреваемой была передана часть ранее оговоренной денежной суммы. После женщину задержали с поличным непосредственно после получения указанных денег", - рассказал полковник Горелых.

По его данным, в семье, кроме этого мальчика, есть еще двое детей: младшая дочь и старший сын. А в роли покупателя ребенка выступила жительница Москвы, которая внесла предоплату.

"Чтобы продажа подростка состоялась, покупателю и продавцу пришлось переписываться порядка трех недель в социальных сетях. Ранее задержанная к уголовной ответственности не привлекалась, но с правоохранительной системой России познакомиться успела: в отношении нее возбуждалось административное делопроизводство за незаконную торговлю этиловым спиртом", - добавил представитель МВД.

Ранее гособвинитель в ходе судебных прений попросил назначить женщине шесть лет колонии. Сегодня суд вынес свой приговор: пять лет лишения свободы. Отбывать этот срок многодетной матери придется в колонии общего режима.